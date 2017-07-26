26.07.2017 15:45:36

Alperen Ocakları hakkında suç duyurusu!

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini Neve Şalom Sinagogu önünde protesto etmek için toplanan Alperen Ocakları üyeleri, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Irçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu üyeleri suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki Şehit Savcı Selim Kiraz Adalet Sarayı önünde toplanan İHD üyeleri adına açıklama yapan Işıl Su Demirel, Alperen Ocakları üyelerinin 21 Temmuz'da Neve Şalom Sinagogu önünde protesto gösterisi yaptığını anımsattı.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın burada ibadeti engellemeye ilişkin bazı sözler sarf ederek suç işlediğini savunan Demirel, Büyük Osmanlı Derneği üyesi bir grubun da Balat'taki Ahrida Sinagogu önünde İsrail'in Mescid-i Aksa önüne yerleştirdiği metal detektörleri protesto ettiğini ifade etti.

Demirel, farklı dinden yurttaşların diğerleri ile eşit yaşamalarının onların en dokunulmaz, en temel hakkı olduğunu kaydetti.

Gruptakiler açıklamanın ardından adliye binasına girerek Alperen Ocakları üyeleri ve İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican hakkında suç duyurusunda bulundu.