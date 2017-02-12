12.02.2017 22:28:06

Alpay Özalan'ın durumu yarın netlik kazanacak

Eskişehirspor'da alınan 5-1'lik Manisaspor mağlubiyeti sonrası taraftar tarafından 'İstenmeyen adam' ilan edilen Teknik Direktör Alpay Özalan'ın durumu, yarın yapılacak olan toplantı ile netlik kazanacak.

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Eskişehirspor'da alınan 5-1'lik Manisaspor mağlubiyeti sonrası taraftar tarafından 'İstenmeyen adam' ilan edilen Teknik Direktör Alpay Özalan'ın durumu, yarın yapılacak olan toplantı ile netlik kazanacak.Sezon başında Eskişehirspor'u çalıştırmak üzere el sıkışan Alpay Özalan, TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanan ve Eskişehirspor'un 5-1 kaybettiği maç sonrası taraftar tarafından adeta istenmeyen adam olarak ilan edildi. Farklı mağlubiyetin faturasını Özalan'a kesen taraftarlar, sosyal medya üzerinden istifa çağrılarında bulundu. Konuyla ilgili olarak istifa dedikoduları yayılırken, Eskişehirspor'dan henüz bir açıklama gelmedi. Eskişehirsporlu yöneticilerin yarın akşam saatlerinde bir basın açıklaması yapacağı öğrenilirken, Alpay Özalan'ın kalıp kalmayacağı bu toplantıyla kesinleşecek.Öte yandan TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunu benimseyen Eskişehirspor, bu hafta aldığı mağlubiyet ile 3. sıraya geriledi. Alpay Özalan TFF 1. Lig'de Eskişehirspor başında 20 maça çıkarken, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 4 de mağlubiyet almıştı.