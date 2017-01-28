29.01.2017 00:53:05

Alpargun Ailesi'nin Acı Günü

Aydınlı İşadamı ve AYTO Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Alp Alpargun ve Merve Alpargun Altıntaş'ın babası Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş'ın kayınpederi Erkan Alpargun hayatını kaybetti.

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Aydınlı İşadamı ve AYTO Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Alp Alpargun ve Merve Alpargun Altıntaş'ın babası Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş'ın kayınpederi Erkan Alpargun hayatını kaybetti.Aydın'ın sevilen isimlerinden olan ve işadamı Erkan Alpargun'un vefatı sevenlerini üzerken, Erkan Alpargun'un cenazesi 29 Ocak günü öğlen namazına müteakip Beycami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.