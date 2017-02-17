17.02.2017 17:32:15

Alp disiplininde son altın Rusya'nın oldu

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Alp disiplini takım yarışlarının sonunda altın madalyanın sahibi Rusya oldu.

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Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Alp disiplini takım yarışlarının sonunda altın madalyanın sahibi Rusya oldu.EYOF 2017 Erzurum'da, Alp disiplini slalom ve büyük slalom yarışlarının ardından, ülkeler son kez bugün düzenlenen takım yarışlarında mücadele etti. Rusya, bu mücadeleyi de birincilikle tamamlarken, ikinci sırada yerini alan ülke Slovenya oldu. Zorlu mücadelenin üçüncüsü ise Fransa.Palandöken Avea Pisti'nde öğle saatlerinde başlayan eleme yarışlarının ardından atletler kırmızı ve mavi kapıdan ülkelerini finale taşımak için çıkış yaptı. Çeyrek final yarışlarında Rusya ile Büyük Britanya eşleşti ve Rusya 4-0'la yarı finale kaldı. Fransa'nın rakibi ise Çek Cumhuriyeti oldu ve yarışlar 3-1 Fransa'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Slovekya ile eşleşen Sovenya oldukça rahat tamamladığı inişlerle yarışları 4-0 tamamlayarak yarı finale yükseldi. Finlandiya ile eşleşen Hollanda ise 3-1 sonuçla yarı finale adını yazdırdı.Yarı final mücadelelerinde Rusya ve Fransa atletleri birlikte start alırken galibiyet 3-2 Rusya'nın oldu. Slovenya ve Hollanda atletleri de ikinci grup olarak iniş yaptı ve Slovenya 4-0 kazandı.Final mücadelesinde Rusya rakibi Slovenya'yı 3-1 geride bırakırken, Fransa da Hollanda'yı 4-0 yenerek sıralamayı belirledi. Bu sonuçlarla Rusya altın madalyaya uzanırken, Slovenya gümüş, Fransa bronz madalyanın sahibi oldu.