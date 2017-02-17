17.02.2017 15:08:28

'Alo Tiyatro' Yıldırım sınırlarını aştı

Yıldırım Belediyesi'nin öğrencilerle buluşturduğu 'Alo Tiyatro' projesi Bursa'nın diğer ilçelerinden de ilgi görüyor.

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Yıldırım Belediyesi'nin öğrencilerle buluşturduğu 'Alo Tiyatro' projesi Bursa'nın diğer ilçelerinden de ilgi görüyor.Nilüfer Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu'nun konferans salonunda düzenlenen tiyatro şölenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Doğan Yavaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Edebali, donanımlı nesiller yetişmesinde kültürel faaliyetlerin ilmi faaliyetler kadar önemli olduğunu söyledi.Edebali, "Barış Manço Kültür Merkezi ve Adile Naşit Tiyatrosu'nda haftanın dört günü oyunlar sahneliyoruz. Bununla da yetinmeyerek okullarda öğrencilere tiyatroyu sevdirecek 'Alo Tiyatro' projemizi başlattık. Yıldırım'daki 194 okulumuzdan hangisi ararsa, kendi salonlarımızda öğrencilere tiyatro keyfi yaşatıyor, salonu olan kurumlarımızda da tiyatroyu evlatlarımızın ayağına götürüyoruz. 2016 yılında 'Alo Tiyatro' projemizle 57 bin 360 evladımızı tiyatro tanıştırdık. Bu rakamla yetinmeden ilçe sınırlarımızı da aşarak daha çok öğrenciye ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından sahnelenen 'Kuklacı Aranıyor' adlı oyunda, iş arayan bir kuklacı, başvurusunun olumlu sonuçlanması için bütün hünerlerini sergiliyor. Oyundaki şarkılara eşlik eden öğrenciler belediyeye teşekkür etti. Oyunun bitiminde öğrencilere Yıldırım Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.