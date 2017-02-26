26.02.2017 14:06:43

'ALO 170' 15 milyon kez çaldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 'ALO 170'e, geçen yıl toplam 15 milyon 800 bin çağrı geldi.

AA'nın haberine göre, "En iyi dış kaynaklı iş ortaklığı" alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan "Contact Center World.com" yarışmasında 2012 yılında birincilik ödülüne değer bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi "ALO 170", çalışanların en fazla başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.

Ankara, Karaman, Şanlıurfa ve Sivas başta olmak üzere farklı illerdeki çağrı merkezlerinden 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı hattına, geçen yıl çeşitli konularda toplam 15 milyon 800 bin arama yapıldı.

Bu çağrıların yaklaşık 11 milyonu başvuruya dönüşürken, bunların da yüzde 91'i ilk görüşmede çözüme kavuşturuldu.

44 MİLYON DAKİKA GÖRÜŞME YAPILDI

Başvuruya dönüşen söz konusu çağrının yüzde 27,3'ü hizmet dökümü, yüzde 19,2'si rapor ücreti, yüzde 4,1'i işsizlik sigortası, yüzde 3,7'si sağlık aktivasyon işlemleri, yüzde 3,2'si emeklilik, yüzde 3,1'i iş sözleşmeleri, yüzde 3'ü çeyiz, emzirme ve cenaze ödenekleri, yüzde 2,8'i normal çalışma ücretleri, yüzde 2,3'ü kıdem tazminatı ve geriye kalan yüzde 31,3'ü de diğer konuları içerdi.

Geçen yıl toplam 44 milyon 720 bin 202 dakika görüşmenin gerçekleştirildiği hatta, vatandaşlara yönelik 2 milyon 141 bin 795 dakika dış arama yapılırken, 714 bin 808 adet SMS gönderildi.