22.02.2017 14:56:09

Almanya'ya 'DİTİB' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin cirit attığı bir dönemde ası

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin cirit attığı bir dönemde asıl yoğunlaşılması gerekenin DİTİB değil, terör örgütleri olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya'da DİTİP mensuplarına yönelik yapılan suçlamalara ilişkin, "DİTİB mensuplarına yönelik böyle bir takibatın başlatılmış olması arkada başka art niyetlerin olduğunu akla getirmektedir" dedi.DİTİB mensuplarına yönelik bir cadı avı başlatıldığını ve bunda art niyet olduğunu kaydeden İbrahim Kalın, "DİTİB, Alman makamları ile her zaman temas içinde olmuş, şeffaflık içinde faaliyet göstermektedir. İlginç olan şu ki, 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da aşırı sağın yükseldiği, mültecilerin saldırılara maruz kaldığı, İslam ve yabancı düşmanlığının arttığı, PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin cirit attığı bir dönemde bütün bunların bir kenara bırakılarak DİTİB mensuplarına yönelik böyle bir takibatın başlatılmış olması arkada başka art niyetlerin olduğunu akla getirmektedir" diye konuştu.DİTİB'in Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde Türk Müslüman toplumun dini ihtiyaçlarını ve hizmetlerini görmekle kalmayıp, aynı zamanda çağımızın önemli meselelerinden birisi haline gelmiş olan radikalleşme, teröre bulaşma gibi konularda önemli rol oynadığının altını çizen Kalın, "Baktığınızda DEAŞ, El Kaide ve benzeri terör örgütlerine katılım noktasında DİTİB'in çok önemli rol oynadığı, bu tür katılımları önlediği görülüyor. Bunun taktir edilmesi gerekirken DİTİB'e yönelik karşı propagandanın başlatılmış olması kabul edilemez. PKK, FETÖ, DHKP-C gibi illegal örgütlerin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde cirit attığı bir dönemde asıl yoğunlaşılması gereken DİTİB mensupları değil, bu terör örgütleri olmalıdır" açıklamasında bulundu.(Derya Yetim / İHA)