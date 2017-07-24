24.07.2017 15:09:16

Almanya: Türkiye'ye yönelik başka önlemler alabiliriz

Almanya cephesinden krizi tırmandıracak açıklamalar geliyor. Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsünün ifadelerine göre alman makamları Türkiye'ye karşı yeni önlemler alma konusunu gündemde tutuyor...

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel 'Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendiriliyor' dedi.



"AB İLE KONUŞUYORUZ"



Sözcü Dubel açıklamasının devamında AB ortaklarımız ile Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz' dedi.



ALMAN BAKAN UYARMIŞTI



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise geçen hafta Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlara yeni bir uyarı yayınlandığını açıklamıştı. Gabriel, Türkiye konusunda ekonomik açıdan değerlendirme yapabilecekleri imasında bulunmuştu.