12.07.2017 17:00:58

Almanya şirketlerinin yabancılara satılmasını engelleyecek

Almanya, kritik şirketlerin yabancılara satılmasını engellemek için şartları ağırlaştırdı.

Almanya hükümeti, stratejik önem taşıyan şirketlerin AB dışından yatırımcılara satılmasını engellemek için daha sıkı yeni kurallar getirdi. Almanya son dönemde Alman uzmanlığını elde edebilmek için bu yola başvuran Çin şirketlerinin çoğalmasından kaygılı.

Giderek artan korumacılığın dünya ticaretine zarar vereceği kaygılarının yaşandığı bir dönemde alınan bu önlem, hükümete, önemli bilgi birikiminin ülke dışına giderek elden çıkması gibi

bir risk taşıyorsa, şirket satışlarını engelleme yetkisi veriyor. Bu kuralların parlamentoda onaylanması gerekmiyor.

Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, "Biz dünyanın en açık ekonomilerinden biriyiz ancak adil rekabet koşullarını da dikkate almamız gerek" dedi.

Zpries bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Bu bizim şirketlerimize olan borcumuz. Çoğu zaman ekonomileri bizimki kadar açık olmayan ülkelerle ticaret yapıyorlar" diye konuştu.

Alman robotik şirketi Kuka'nın geçen yıl Çin şirketi Midea'ya satılması, Çin'in kendi şirketlerinin yabancılara satışını engellerken önemli Alman teknolojilerine sahip olması konusundaki kaygıları beslemişti.

Yeni kurallarla ilk kez, bir satış anlaşmasının engellenmesi için gerekli koşullar belirleniyor. Örnek olarak hastaneler ve enerji şebekeleri gibi kritik önem taşıyan altyapının stratejik olarak tehlikeye gireceği durumlar gösteriliyor. Alman ekonomi bakanlığı bu yıl, çip cihazları üreticisi Aixtron'un Fujian Grand Chip Investmet Fund (FGC) tarafından satın alınmasını, güvenlik gerekçeleriyle durdurmuştu.

Avrupa Birliği liderleri geçen ay, Çin devlet şirketlerinin yapacağı satın almaların denetlenmesi için anlaşmaya vardılar. AB şirketlerine Çin'de aynı fırsatın verilmediği gerekçesiyle

Fransa, Almanya ve İtalya AB'nin Çin yatırımlarını bloke edebilmesi fikrine onay verdiler. Ancak İsveç gibi bazı ülkeler bunu korumacılık yolunda bir adım olarak görüyorlar.

Almanya'nın yeni kuralları ülkenin resmi gazetesi olan Federal Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Bu gelişme, geçen hafta yapılan G20 zirvesinde dünya

liderlerinin haksız ticaret uygulamaları ve korumacılıkla mücadele edilmesi yolunda karar almalarının ardından geliyor.

Ancak G20 ülkeleri, ticarette meşru savunma mekanizmalarının kullanılmasını da onayladılar.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ulusal güvenliğin korunması için hükümete kritik altyapının yabancı yatırımcılara satışına müdahale yetkisi vermeyi düşündüğünü söylemişti.