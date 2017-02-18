18.02.2017 22:24:01

Almanya Savunma Bakanı: İslam'a karşı savaşıyor gibi gözükmeyelim

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen 'terörizme karşı' savaşın İslamiyete karşı bir savaş gibi gösterilmemesi gerektiğini söyledi.

Mepanews'in haberine göre Almanya'da 53. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen "terörizme karşı" savaşın İslamiyete karşı bir savaş gibi gösterilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de katıldığı konferansın açılışında konuşan Alman bakan "terörizmle mücadele" daha fazla 'Müslüman' ülkenin dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Euronews'in haberine göre; Akdeniz'de Türkiye ile varılan anlaşmanın da önemine değinen Alman bakan, ABD'ye de şu mesajı verdi:

“Dünyanın küresel olarak daha etkili ve sorumlu bir Amerika'ya ihtiyacı var. Avrupalılar olarak ABD'nin güvenlik ve özgürlüğümüzle ilgili kararlı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Biz daha dengeli bir transatlantik güvenlik işbirliğinden yanayız.”

Konferansa katılan ABD Savunma Bakanı James Mattis de NATO'nun önemine vurgu yaparak tüm üye ülkelerin demokratik değerler ve özgürlük için mücadele ettiğini söyledi.

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