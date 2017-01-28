28.01.2017 23:10:43

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Trump'ı eleştirdi: Mültecilere kapımızı açmak görevimiz

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilk yurt dışı gezisini yaptığı Fransa'da Trump'ın göçmen politikalarını eleştirdi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Mevkidaşı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile Paris'te bir araya gelen Gabriel, Trump'ın göçmen politikaları konusunda aynı görüşlere sahip olduklarını söyledi.



Gabriel, Trump'ın son "vize" hamlesi için ise "Bu durum bizi endişelendiriyor. Mültecilere kapımızı açmak bizim görevimiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Başkan Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmemesini öngörüyor. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

YENİ BAKAN



Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyuran eski Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'dan görevi cuma günü devralan Gabriel'in önümüzdeki hafta Brüksel'e giderek Avrupa Komisyonu yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.

PEKİ ALMANYA'NIN "MÜLTECİ" KARNESİ NASIL?

Alman hükümetinin Mart 2016'da kabul ettiği ikinci iltica paketi kapsamında birçok Suriyeli mülteci, Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde mültecilere otomatik olarak sağlanması öngörülen, kendilerine tam koruma getiren özel uygulamadan yararlanamıyor. Bunun yerine bu mültecilere "geçici koruma" statüsü veriliyor.

Mültecilere normalde üç yıllık oturma izni verilirken, geçici korumadan yararlanan mülteciler bir yıllık oturma izni alıyorlar. Bu sürenin sonunda da uzatma başvurusu yapmaları gerekiyor. Kişinin ülkesindeki tehlikenin devam etmesi durumunda oturum izni uzatılsa da, ailesini yanına alma başvurusunda bulunabilmesi için iki yıl daha beklemesi gerekiyor.

2016'nın Aralık ayına kadar içinde "geçici koruma" statüsüyle ilgili dava açan yaklaşık 36 bin kişi, Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde mülteci olarak tanınmayı talep ediyor.

Almanya'da iltica başvurularıyla ilgili 2015 yılında 21.300 , 2016 yılında 47.300 dava görüldü.

Alman devleti, 2016 yılının ilk üç çeyreğinde Almanya'daki aile fertlerinin yanına gitmek isteyen toplam 50 bin kişiye vize verdi. Bu, 2015 yılının tamamında aynı durumdaki kişilere verilen vize sayısına denk geliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 11 Ocak'ta 2015 yılında 890 bin mültecinin yasal yollardan geldiği Almanya'ya 2016 yılında ise 280 bin mültecinin geldiğini açıkladı.

Alman Bakan, AB'nin Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasıyla Balkan rotasından gelen mültecilerin azaldığına dikkat çekti. Maiziere, mülteci sayısındaki azalmaya paralel olarak ülkede bulunan mültecilerin Almanya'ya iltica taleplerinde ciddi bir artış olduğunu da kaydetti.

Bakan de Maiziere 2016 yılında Almanya'ya gelen mültecilerinin 89 bininin Suriyeli olduğunu, 45 bininin ise Afganistanlı 13 bini Iraklı ve 12 bininin Eritreli olduğunu kaydetti. 2016 yılında Almanya'ya mülteci olarak gelip uyum sağlayamayan 55 kişinin ülkelerine geri döndüğünü de belirten Bakan, 25 bin mültecinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

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