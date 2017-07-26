26.07.2017 19:20:00

Almanya'nın helikopteri düştü

Alman ordusuna ait bir askeri helikopter, Mali'nin kuzeyinde düştü.

Alman basınının ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yaptığı kaydedilen Tiger tipi helikopter, Batı Afrika ülkesi Mali'de düştü.

Düşen helikopterde iki pilot bulunuyordu. Pilotların durumu ve helikopterin düşüş sebebi henüz bilinmiyor.

Almanya, BM bünyesinde görev yapan Alman askerlerinin sayısını, ocak ayında aldığı kararla artırmıştı.