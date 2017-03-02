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02.03.2017 20:49:10
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşları ile bir araya geleceği programın iptaline neden olan gelişmelerle alakalı olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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