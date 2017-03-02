02.03.2017 21:08:43

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Bakanlıkta Büyükelçi Erdmann'a, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'daki programının iptaline neden olan gelişmeden duyulan rahatsızlık iletildi

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşları ile bir araya geleceği programın iptaline neden olan gelişmelerle alakalı olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarla buluşacağı programın iptaline neden olan gelişmelerle alakalı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla Erdmann bu akşam Bakanlığa çağrıldı.

Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından Büyükelçi Erdmann'a bu gelişmeden duyulan rahatsızlık ve buna ilişkin tepki aktarıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki toplantıları iptal edilmişti.



