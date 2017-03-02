SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
02.03.2017 21:08:43

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Bakanlıkta Büyükelçi Erdmann'a, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'daki programının iptaline neden olan gelişmeden duyulan rahatsızlık iletildi

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşları ile bir araya geleceği programın iptaline neden olan gelişmelerle alakalı olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarla buluşacağı programın iptaline neden olan gelişmelerle alakalı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla Erdmann bu akşam Bakanlığa çağrıldı.

Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından Büyükelçi Erdmann'a bu gelişmeden duyulan rahatsızlık ve buna ilişkin tepki aktarıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki toplantıları iptal edilmişti.


    YORUM YAZ
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
AK Partili Bakan: Asker, başörtülü kadına selam duracak
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Fikri Işık'tan bedelli askerlik açıklaması
Fransız şirket IŞİD'i finanse etti
'Rusya sınırına NATO tugayı konuşlandırma' çağrısı
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'Cumhurbaşkanı, Ankara’nın yarısını yaksa mahkemeye götüremiyorsunuz'
Hüseyin Çelik FETÖ'nün eğitim imamı mı?
'FETÖ, başkanlık sistemini 20 yıl önce istedi'
Darbeci Yüzbaşı: Ömer Halisdemir ile aynı tezgahın ürünüyüz
Almanya Bekir Bozdağ'ın toplantısını iptal etti
Türkiye EURO 2024 için başvurdu
ABD'nin göçmen avı, pahalıya patlayacak
Dünyada bu hafta neler oldu?
Suriyeli muhalifler: Rejim siyasi geçiş müzakeresini kabul etti
'Sorguda kaburgamı kıran asker bir ay sonra FETÖ'den tutuklandı'
YPG, ÖSO'ya karşı Esed ile anlaştı: Köyler rejime devrediliyor!
Taliban: Onlarca kukla askeri öldürdük
'Ak Parti'de bakan düzeyinde 'hayır' diyecek isimler var'
Financial Times Yazarı: Trump, Türkiye ile Kürtler arasında seçim yapmalı
Hakimden darbeci Astsubaya: Sizi çözmedim
Filistinli Direniş Örgütleri: İsrail yenilgiyi kabul etti
Metroya düşerseniz ne yapmanız lazım?
İtalya’da yine çığ felaketi: 3 ölü
İtalya’da yine çığ felaketi: 3 ölü
İtalya'nın kuzeybatısındaki Alp Dağları'nda meydana gelen 2 çığ felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.
02.03.2017 21:20:31
Adıyaman'da bir deprem daha!
Adıyaman'da bir deprem daha!
Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
02.03.2017 21:12:09
PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası
PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ile Beşiktaş'a para cezası verilmesini kararlaştırdı.
02.03.2017 21:08:28
Bozdağ: Almanya'nın yaptığı kabul edilebilir değil
Bozdağ: Almanya'nın yaptığı kabul edilebilir değil
Bozdağ, Almanya'da konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin iptal edilmesine dair, 'Kabul edilebilir bir şey değildir.' dedi.
02.03.2017 20:37:11
İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul Avrupa yakasındaki 6 ilçenin bazı bölgelerinde, 5 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
02.03.2017 20:08:16
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yandı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yandı
İstanbul Bayrampaşa'da bir yolcu otobüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
02.03.2017 19:53:03
Timuroğlu kardeşini uykudan uyandırıp neden öldürdü?
Timuroğlu kardeşini uykudan uyandırıp neden öldürdü?
24 yaşındaKİ Ceylan Timuroğlu, ağabeyi tarafından neden öldürüldü?
02.03.2017 19:16:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
Grup Yorum davasında karar
Grup Yorum davasında karar
Kaliforniya’nın kuzey kısmı sulara gömülüyor
Kaliforniya’nın kuzey kısmı sulara gömülüyor
Filistinli Direniş Örgütleri: İsrail yenilgiyi kabul etti
Filistinli Direniş Örgütleri: İsrail yenilgiyi kabul etti
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
'MHP’nin yüzde 90’ı ‘hayır’ oyu verecek'
İHH, Afganistan’da yüzleri güldürmeye devam ediyor
İHH, Afganistan’da yüzleri güldürmeye devam ediyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları