12.02.2017 16:41:40

Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı belli oldu

Almanya'da yapılan seçimlerde Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

Ajanslarda yer alan habere göre, Almanya'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanan, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oldu.

Seçimlerde toplam beş aday yarıştı; Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak adayı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier (61), Sol Parti'nin desteklediği yoksulluk konusundaki araştırmalarıyla tanınan Christoph Butterwegge (66), sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adayı Albrecht Glaser (75), Özgür Seçmenler'in (Freie Wähler) adayı Alexanden Hold (54) ve Korsan Partisi adayı Engelbert Sonneborn (78).

Seçimde Steinmeier'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Hür Demokrat Parti (FDP) de seçimde Steinmeier'i destekliyordu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder