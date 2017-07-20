20.07.2017 15:49:11

Almanya ile gerilim doları ateşledi!

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tedbir açıklamalarıyla birlikte BIST-100 endeksi başta havacılık hisseleri olmak üzere eksiye geçti. Dolar/TL 3.54 seviyesini aştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefleri hakkında şüphe taşıdığını ortaya koyarak, Berlin'in bundan sonra Alman şirketlerinin Türkiye'ye yatırımlarını garanti altına alamayacağını belirtti ve Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu.

"ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI DA YETERLİ OLMADI"

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, "Almanya'dan gelen negatif açıklamaların ardından hisse senetleri eksiye döndü, bugün en çok satılan gelişen ülke para birimi Türk Lirası ve yüzde 0.3 negatif ayrışıyor. Dün BIST'in yüzde 1.6 yükselişi ve en iyi gelişen ülke piyasası olmasından dolayı gelen kar satışlarını Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten gelen 'Alman yatırımcılara kapımız açık' açıklaması da durdurmaya yeterli olmadı" dedi.

Açıklamalar öncesi 3.53 civarında seyreden dolar/TL kademeli olarak 3.5440'a kadar yükseldikten sonra saat 1445'te 3.5405 seviyesinde bulunuyor.

Güne yatay başlayan ve hafif artıda seyreden endeks ise açıklamaların ardından eksiye geçerek saat 1445'te yüzde 0.68 düşüşle 106,687 seviyesinde hareket ediyor.



THY VE PEGASUS HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat edenler için risklerin söz konusu olduğunu açıklaması ise havayolu şirketlerini olumsuz etkiledi. Uyarının turizme olumsuz yansıyacağı endişeleri ile THY hisseleri yüzde 2 düşüşle, Pegasus hisseleri de yüzde 1.4 kayıpla hareket edi.