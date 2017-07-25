25.07.2017 10:41:03

Almanya ile gerginliğin gölgesinde Türkiye-AB toplantısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile bugün bir araya gelecek. Görüşmenin önemli olmasının sebebi ise gergin seyreden Türkiye Almanya ilişkileri...

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Alman yayın organı Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre bugün AB ve Türkiye arasında "üst düzey diyalog" toplantısı yapılacak.



AB'NİN GÜNDEMİ



Toplantıda AB yetkililerinin gündeminde "Ankara'nın gazeteciler ve muhalifler konusundaki yaklaşımı ve hukuk devleti konusu" olacak.



ANKARA'NIN GÜNDEMİ



Ankara'nın gündeminde ise üyelik müzakerelerinin durumu, enerji, ekonomi ve ticaret alanlarında işbirliği konuları var.



DİĞER KONULAR



İki tarafın teröre karşı ortak mücadele ve göç konularında da konuşması bekleniyor.



TOPLANTI BÜYÜKADA TUTUKLAMALARININ GÖLGESİNDE YAPILACKA



Ziyaret, aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu insan hakları dernekleri mensuplarının Büyükada'da tutuklanmasının ardından Almanya Türkiye ilişkilerinin krize girdiği bir döneme denk geldi. Habere göre Büyükada'daki tutuklamalar AB çevrelerinde de rahatsızlık meydana getirdi.



AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn, ziyaretten önce yaptığı açıklamada Türkiye'yi AB konusunda net bir çizgi belirlemeye çağırdı. "Türkiye'nin ilkesel bir karar vermesi gerekiyor" diyen Hahn Türkiye'nin AB ile ilişkilerini eleştirmeyi isteyip istemediğini netleştirmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin AB ile ilişkilerini geliştirmek istiyorsa bunu icraatları ile ortaya koyması gerektiğini belirten Hahn, "iyi niyet temennileri yeterli değil" uyarısında bulundu.



AB'DEN EKONOMİ TEHDİDİ



AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn dün ziyaret öncesi yaptığı açıklamalarda da Türk hükümetiyle yaşanan anlaşmazlığın ekonomik sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, mevcut durumun, Gümrük Birliği anlaşması müzakerelerini olumsuz etkilediği belirtildi. Hahn Türkiye'de hükümetin muhaliflere ve gazetecilere yönelik yaklaşımının endişe verici olmaya devam ettiğini vurguladı ve ülkenin "Avrupa değerlerinden uzaklaştığı" ifade etti.



AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn dün yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye üyelik süreciyle bağlantılı mali yardımların hemen kesilmesinin mümkün olmadığını belirtmişti. Hahn bunun ancak üyelik sürecinin sona ermesi halinde olabileceğini vurguladı.



Avrupa Birliği, 2014 ile 2020 yılları arasında Türkiye için öngörülen 4,5 milyar euroluk yardımın şimdiye kadar sadece 190 milyon euroluk kısmını ödedi.