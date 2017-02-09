09.02.2017 13:03:11

Almanya ihracat rekoru kırdı

Dünya ihracat şampiyonlarından Almanya, 2016 yılında ihracatını 1

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Dünya ihracat şampiyonlarından Almanya, 2016 yılında ihracatını 1.2 oranında arttırarak yeni bir rekor kırdı.Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Almanya'nın 2016 ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Almanya'nın 2016 yılında 1 trilyon 207 milyar 500 milyon Euro'luk ihracat yaptığını açıkladı. Almanya'nın, 2016 yılında ithalat yüzdelerinde 0,6 oranında artışla birlikte 954 milyar 600 milyonluk ithalat yaptığı belirlendi. Almanya, 2015 yılında 1 trilyon 193 milyar 600 milyonluk Euro'luk ihracat, 949 milyar 200 milyonluk ithalat gerçekleştirmişti.Almanya 2016 yılında dış ticaret dengesinde 252 milyar 900 milyon Euro'luk dış ticaret fazlası ile de yeni bir rekor yakaladı. 2015 yılındaki dış ticaret fazlalığı 247 milyar 800 milyondu. Almanya, ihraç ettiği ürünlerin büyük bir bölümünü AB ülkelerine yaptı. AB içerisine 707 milyar 900 milyon Euro ihracat yapılırken, 632 milyar 500 milyon Euro ithalat gerçekleştirildi. 2015 yılına göre Almanya'nın AB ülkelerine ihracatı yüzde 2.2 oranında artarken, ithalatta ise 1,8 oranında artış oldu.(Mehmet Koca / İHA)