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'Almanya Ekim’deki seçimler için pazar oluşturmaya çalışıyor...'
'Almanya Ekim’deki seçimler için pazar oluşturmaya çalışıyor...'
23.07.2017 13:30:06

'Almanya Ekim’deki seçimler için pazar oluşturmaya çalışıyor...'

'Türkiye'yi çok fazla sabır gösterdik' diyen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e cevap verdi.

Erdoğan, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'ne hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, Almanya ile ilgili sorulaır yanıtladı:

'Türkiye'yi çok fazla sabır gösterdik' dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel. Dün de bu mektup yazdı. Altını çizdiği bir durum var “Tepkimiz size değil, Türk hükümetine” diyor. Değerlendirmeniz ne olacak?

- Türkiye her şeyden önce bir hukuk devletidir, sosyal bir devlettir, laik bir devlettir. Bu anayasasında zaten amir hükümler olarak yerini bulmaktadır. Türkiye'nin demokratik sosyal bir hukuk devleti olarak içişlerine kimsenin karışmaya yetkisi yoktur. Ve gerek güvenlik, gerek yargı süreç içerisindeki atılmış adımları atmaya da kimsenin yetkisi yoktur. Türkiye'nin içinde ajan provokatörlük yapan, hatta hatta bunu diplomatik servislerini kullanmak suretiyle sürdürmeye gayret edenlere karşı Türkiye de elinden geleni yapacaktır.

BU ORTAKLIĞA GÖLGE DÜŞÜRECEK BİR ADIM ATILMAMALI

Fakat ben Alman Dışişleri Bakanı'nın şahsında, Alman yetkililerine bir şeyi devamlı söyledim. Bizler NATO'da beraberiz, AB süreci içerisinde müzakereci bir devletiz. Dolayısıyla aramızdaki strarejik ortaklık yeni değil. Uzun zamandır ortaklığımız var. Bu ortaklığa gölge düşürecek herhangi bir adım atılmamalıdır. Türkiye'den kaçan teröristleri Almanya'da barındırırsanız, onlara hatta teşvik imkanı verirseniz, üstelik suçlu konumunda olursa ki Türkiye'de yargılanıp suçlu göründüğü halde, tutuksuz yargılanma sebebiyle serbest bırakılanı siz alır bağrınıza basarsanız, bunu konuşturmak suretiyle ödüllendirirseniz, Cumhurbaşkanlığı makamında bunları ağırlarsanız bizim sizlere bakışımız o kadar rahat olmaz.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT 4500 DOSYA VERDİM

Ben 4500 dosya verdim. Ve bu dosyalar tamamen terör örgütü PKK'ya ait dosyalar. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti devletine darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün bir çok mensubu Almanya'da cirit atıyor. Bunların isimleri verildi. Bunlar bize iade edilmeyecek, siz sürekli olarak iki tane burada bir tanesi tutuklu olmak kaydıyla, bir diğeri şu anda gözaltı süresi henüz dolmadı. Böyle bir süreçte olmasına rağmen kalkıp bunlarla Türkiye'yi sıkıştıracaksınız… Yok böyle bir şey. Türkiye yargının gereği neyse, bunu işletmektedir.

ALMAN ŞİRKETLERİNE KARŞI SORUŞTURMA YOK

Ama Almanya'da şu anda siyasetin içerisinde olanlar, kalkıp da Ekim'de yapılacak seçimler için bir Pazar oluşturmaya çalışıyorlarsa o bizi pek de ilgilendirmiyor. Ve medya organlarında başta şahsım olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik saldırıların affedilir bir tarafı yoktur. Türkiye'de bulunan Alman şirketlerine karşı soruşturma kovuşturma da yoktur. Yalan yanlış uydurma haberlerdir.

KİMSE TEHDİDE YÖNELMESİN

Ne var? Olan şu, Türk şirketlerinin ülkelerle ilgili yaptıkları FETÖ ile iltisaklı olan bazı meşru olmayan girişimleri var, o tür şirketlere yönelik bir şeydir. Kimse kimseyi bu tür yalan yanlış haberlerle, buradan hareketle tehdide yönelmesin. Bu siyasetin içinde olan insanlara yakışmaz.


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