03.03.2017 14:17:16

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Bekir Bozdağ açıklaması

Bakanlıktan bir Sözcü, Bozdağ'ın iptal edilen etkinliği ile ilgili 'Federal hükümetin dahli yok' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bekir Bozdağ'ın etkinlik iptali kararında federal hükümetin rolü yok" dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel de bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Gabriel, yetkinin yerel idarelerde olduğunu belirtti.



Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'nın 30 bin nüfuslu Gaggenau kentinde konuşma yapacaktı. Fakat Belediye Başkanı Michael Pfeiffer, yeterli park yeri olmamasını gerekçe göstererek etkinliği iptal etti.



İmamlara casusluk suçlamasının ardından Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması sonrası Ankara-Berlin ilişkilerinde gerilimli bir süreç başladı.



Yücel'in tutuklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Kemal Aydın'a konuya ilişkin Alman hükümetinin rahatsızlığı iletilmişti.



Bakan Bozdağ'ın Almanya programının iptal edilmesinin ardından ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.