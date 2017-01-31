31.01.2017 21:57:47

Almanya'dan Türkiye'ye sansürlü PKK görüntüsü

Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerinin Almanya'ya PKK ve İncirlik Üssü'yle tehdit ettiği iddia edildi...

Almanya'nın Kuzey Irak ve Suriye'de PYD ve PKK'ya ait istihbarat fotoğrafları Türkiye'ye paylaşmaması nedeniyle, TSK'nın İncirlik Üssü üzerinden tehditte bulunduğu iddia edildi.

ODATV.com'da yer alan bilgide; Alman Tornado keşif uçaklarının Suriye ve Irak'ta elde ettiği yüksek çözünürlüklü görüntüleri almak ve bunları Kürt silahlı birliklerine karşı kullanmak isteyen Ankara'nın “şantajla amacına ulaşmak istediği” ileri sürüldü. Berlin'in Ankara'nın taleplerine Putin'i gerekçe göstererek olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. Haberlerde Alman tarafının, saptadığı görüntüleri sansürleyerek Türk yetkililere verdiğine dikkat çekilirken, bu görüntülerin Kürtlere karşı kullanılmasını da bu yolla engellediği hatırlatıldı. Almanların bu görüntüleri vermeme nedeni olarak, Esad yanlısı Rusya'nın işine yarayacağı tezini savunduğu belirtildi.

Der Spiegel'deki haberde, Alman tarafının Türk tarafına Kürtlere karşı kullanılması nedeniyle bu görüntüleri vermemekte kararlı olduğunun altı çizildi.

Türkiye'nin ise Almanya'nın İncirlik'te yapmayı planladığı genişleme yatırımlarını “şantaj konusu ettiği” iddia edildi. TSK'dan bazı yetkililerin Alman diplomatlara, Tornado görüntülerinin Ankara'ya verilmemesi halinde Türk üslerinde Alman ordusu için yapılacak acil yatırımlara onay verilmeyeceğini söylediği kaydedildi.

Türkiye'nin güneyinde 6 Alman tornado keşif uçağı bulunuyor. Bu uçaklar son derece yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlıyor. Bu görüntüler sayesinde IŞİD ile mücadele etkili hale getirilmiş oluyor.

Görüntülerin Beşar Esad destekçisi Putin'in eline geçmesini gerekçe olarak ileri süren Berlin, Erdoğan'ın taleplerinin artması halinde İncirlik'e alternatif bir üs arayışına geçileceğini düşünüyor. Böyle bir durumda da gündeme Kuzey Irak ve Suriye'deki Kürt bölgeleri geliyor.

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