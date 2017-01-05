05.01.2017 23:53:36

Almanya'dan Türkiye uyarısı

İzmir adliyesi önünde gerçekleştirilen bombalı araç saldırısının hemen ardından Almanya, vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısını güncelledi

Almanya en son yılbaşı akşamı İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü saldırısı sonrasında seyahat uyarısını güncellemişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SAYFASINDA YAYIMLANDI



Dışişleri Bakanlığı sayfasında Alman vatandaşlarına hitap eden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında, “İzmir'de 05.01.2017 tarihinde Bayraklı'da bulunan adalet sarayına bombalı saldırı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre çok sayıda yaralı ve ölenler var. Bayraklı ilçesi ve çevresindeki alanlardan ilk etapta kaçınılmalı, gelişmeler medyadan izlenmeli, seyahat ve güvenlik talimatları takip edilmelidir” denildi.

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