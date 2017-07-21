21.07.2017 15:40:08

Almanya'dan Türk reklamlarına veto

Alman haber kanalı, Türkiye'de yatırıma çağıran reklamları yayınlamayacak.

Alman haber kanalı n-tv, Türkiye'ye yatırım çekmeye yönelik reklamları bundan böyle yayınlamayacağını duyurdu.

Alman yetkililer dün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyardılar ve Türkiye'ye karşı Alman yatırımlarına engel olması mümkün görülen bazı önlemler alacaklarını açıkladılar.

Almanya, içlerinde bir Alman vatandaşının da bulunduğu insan hakları aktivistlerinin Türkiye'de tutuklanmasına tepki gösteriyor.

Haber kanalı n-tv, Alman futbolcu Lukas Podolski ve bazı şirket yöneticilerinin yer aldığı reklamların seyircilerden tepki aldığını bildirdi.

Kanal bugün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Salı gününden beri siyasi ortam tamamen değiştiği için satış ekibimiz bu kampanyayla ilgili filmleri göstermenin bir anlamı kalmadığına karar verdi" dedi.