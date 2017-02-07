07.02.2017 23:57:05

Almanya'dan İsrail'e tepki!

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının İsrail parlamentosu tarafından onaylanması Almanya tarafından eleştirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bu adım, Almanya'da derin bağlılıkla İsrail'in tarafında yer alan çok sayıda kişiyi hayal kırıklığı içinde bıraktı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, sadece müzakere edilmiş iki devletli çözümün kalıcı bir barış getireceği ve bunun İsrail'in çıkarına olacağı vurgulandı.

İki devletli çözümün Almanya'nın Ortadoğu politikasının temel direğini oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu yasanın yakın bir zamanda hukuki incelemeden geçirilmesinin faydalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinden, iki devletli çözüme olan bağlılığını yinelemesinin beklenildiği ifade edildi.

İsrail parlamentosu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmaya yönelik yasa tasarısını dün son kez görüşerek onaylamıştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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