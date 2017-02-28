28.02.2017 16:13:27

Almanya'dan Giresun'a direk uçuşlar Haziran ayında başlıyor

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan doğrudan Almanya'ya karşılıklı uçuşların önümüzdeki Haziran ayında başlayacağı belirtildi. Üç noktaya başlayacak olan uçuşlar ise Dusseldorf, Frankfurt ve Stuttgart'a yapılacak.

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Ordu-Giresun Havalimanı'ndan doğrudan Almanya'ya karşılıklı uçuşların önümüzdeki Haziran ayında başlayacağı belirtildi. Üç noktaya başlayacak olan uçuşlar ise Dusseldorf, Frankfurt ve Stuttgart'a yapılacak.Almanya'dan direk seferlerin başlanması ile ilgili Sun Express Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan'ı makamında ziyaret ettiğini belirten Giresun Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, "Hiç şüphesiz ki Karadeniz bölgesi Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarını bünyesinde barındırıyor. Bu bağlamda Giresun ilimizde gerek adası, gerek yaylaları gerekse elit ve nezih şehir yaşamıyla hem Avrupa'daki gurbetçilerimizin hem de Almanya'da yaşayan Alman vatandaşlarının yoğun bir teveccüh ile karşılaşacağını şimdiden görmekteyiz. Samsun Havalimanı'nın bakıma alınmasıyla Almanya'nın üç farklı kentinden başlayacak olan seferler Haziran ayı itibari ile Köln'den başlayacak ve aralıksız olarak devam edecek" dedi."Avrupa'dan Türkiye'ye gelen turistlerin harcama ortalamalarına baktığımızda her bir gelen kişinin yaklaşık 4 bin TL'lik bir harcama yaptığını görmek mümkün" diyen Uzuner, "Harcamaları olumlu tutmak ve yüksek tutmak şehrimizdeki esnafların güler yüzlü ve bizim bu yapılan seferleri olumlu değerlendirmemiz ve kendimizi iyi tanıtmamızda ilgili. Önümüzdeki günlerde Almanya'daki Türk derneklerinin de ziyaret ederek bu uçuşları desteklemeleri ve bir Karadeniz tatili oradaki vatandaşlarımıza önermeleri konusunda gerekli adımları da atacağız. Avrupa'da kış turizmi için tatil yapmak çok pahalı fakat Karadeniz bölgesinde sahilde kışın 8- 10 derece sıcaklık ortalamaları varken hemen bir saatlik mesafede yaylalara çıkıldığında bu sıcaklık değerleri 0 + 1 + 2 gibi derecelere çıkıyor fakat ciddi oranda bir çam ormanı ve kar manzarası görmek mümkün. Bölgeyi bütüncül olarak düşündüğümüzde Gümüşhane'ye bağlı Zigana'daki kayak merkezi Ordu Boztepe de tamamlanmak üzere olan kayak merkezi Giresun ilimiz kümbet Yaylası'nda 2018 yılında yapımına başlanacak olan kayak merkezi Avrupa kış sporları turizmine ciddi manada bir rakip olacak" ifadelerini kullandı.Her Türk vatandaşının hayali Karadeniz'i görmek olduğunu kaydeden Uzuner, "Yaptığımız araştırmalarda tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, Avrupa'da da yaşayan her Türk vatandaşının hayalinin Karadeniz'i görmek olduğu sonucu ortaya çıktı. Sun Ekspres ile ortaklaşa yapacağımız tanıtım çalışmaları ile birlikte hem kış hem yaz aylarında Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimize öncelikli olmak üzere Avrupa vatandaşlarına da Karadeniz'in nimetlerini ve güzelliklerini göstermek için ciddi bir pazar politikası uygulayacağız" şeklinde konuştu.