15.02.2017 11:43:34

Almanya'dan DİTİB imamlarına baskın

Almanya'da Federal Başsavcılık talimatıyla dört DİTİB imamının evine polis baskın düzenledi.

Der Spiegel'de yer alan habere göre Kuzey Ren-Vestfalya anayasa mahkemesi başkanı Burkhard Freier, Düsseldorf'da bir kaç hafta önce yaptığı açıklamada DİTİB'de FETÖ adına çalışan en az 13 imam olduğunu söylemişti.

Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü, bazı imamların Ankara'ya Gülen yapılanmasıyla ilgili bilgi notları göndermesiyle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Almanya'daki Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Fethullah Gülen yapılanması hakkında Ankara'ya bilgi notları göndermesi “casusluk” suçlamalarına yol açtı.

Almanya İçişleri Bakanlığı da ortaya atılan bu suçlamaların ardından DİTİB'i yakın takibe aldı.

Çatısı altında topladığı yaklaşık 900 cami derneği ile Almanya'nın en büyük İslami kuruluşu olan DİTİB ile diyalog Alman siyasilerin de dikkatle takip ettiği bir kuruluş.

DİTİB'DEN DOĞRULAMA

DİTİB Almanya'daki camilerde görevli üç imamın, Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Ankara'ya bilgi notları gönderdiğini doğrulamış, ancak bunun bir hata olduğunu, kurumsal olarak imamlardan böyle bir talepte bulunulmadığını kaydetmişti.

Alman makamlarının başlattığı incelemede imamlar tarafından gönderilen bilgilerin içeriği, bunların casusluk veya istihbarat faaliyeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği de mercek altına alınacak. Skandalın ardından, muhalefetteki Yeşiller Partisi milletvekili Volker Beck de Federal Başsavcılık'a suç duyurusunda bulunmuştu.

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