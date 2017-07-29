29.07.2017 11:38:39

Almanya'dan ABD'ye Rusya tepkisi!

ABD'nin Rusya'ya uygulamayı planladığı yeni yaptırımların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyen lmanya Federal Hükümeti Transatlantik İlişkiler Koordinatörü Jürgen Hardt, ABD'nin Rusya'ya uygulamayı planladığı yeni yaptırımların sınır ötesi özellik taşıdığını belirtti.

Die Welt gazetesine konuşan Hardt, ABD'nin yaptırımlar yardımıyla başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın enerji politikasına nüfuz etmesinin Berlin yönetimi tarafından kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

"ALMAN ŞİRKETLERİ, ABD'Yİ SUÇLADI"

Öte yandan Die Welt'in haberinde Alman şirketlerin Washington'u yaptırımları Avrupa'ya Amerikan petrolünü ve gazını ihraç etmek için kullanmakla suçladığı belirtildi.

"ALMANYA-RUSYA POLİTİKALARI İÇİN TEHDİT SÖZ KONUSU"

Washington'un politikasının Avrupalı şirketlere zarar verdiğini kaydeden Alman işadamları, yaptırımların Kuzey Akım-2 de dahil olmak üzere Almanya'nın Rusya'yla gerçekleştirdiği enerji projeleri için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

ABD'li siyasetçiler, dünkü oylamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların bu hafta içinde Senato'dan geçebilmesini sağlayacak ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarı üzerinde uzlaşmıştı.

Tasarıya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekecek.