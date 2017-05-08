08.05.2017 18:15:51

Almanya'daki tur operatörleri ve seyahat acenteleri İzmir'de

Egeli turizmciler, önemli hedef pazarlardan biri olan Almanya'nın farklı kentlerinden gelen tur operatörü ve seyahat acentesi yetkililerini İzmir'de ağırladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir'i tanıtmanın milli bir görev olduğunu söyledi.

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Egeli turizmciler, önemli hedef pazarlardan biri olan Almanya'nın farklı kentlerinden gelen tur operatörü ve seyahat acentesi yetkililerini İzmir'de ağırladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir'i tanıtmanın milli bir görev olduğunu söyledi.Almanya'nın farklı kentlerinden gelen tur operatörü ve seyahat acentesi yetkililer, İzmir'i ziyaret etti. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri Egeli turizmciler tarafından ağırlanırken, 2012 yılından beri gerileme gösteren Alman pazarından gelen turist sayısını artırmak amacıyla işbirliğine yöneldi ve tanıtım atağı başlatıldı. Almanya'dan gelen turizmciler, iki günlük hızlandırılmış program kapsamında ilk gün kent merkezini gezdi. Kordon, Kemeraltı, Agora ve Tarihi Asansör'ü ziyaret eden turizmciler, kent merkezindeki renkli ve modern yaşam biçimini gözleme fırsatı buldu, yöresel lezzetleri tattı. İkinci gün ise Çeşme ve Alaçatı'da ağırlanan turizmciler, Meryem Ana Evini, Efes Antik Kentini ve Şirince Köyünü gezerek bilgi aldı. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, böyle bir dönemde 60 tur operatörünü getirerek bu ülkenin ne kadar güvenli, huzurlu, İzmir'in ise turizm değerleriyle donanmış bir şehir olduğunu göstermenin milli bir görev olduğunu söyledi. İşler, "Konuklarımızla yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin şu anda politik ortamın ve diplomasinin getirmiş olduğu negatif algının bedelini ödediğini daha iyi anladık. Ülkemizle ilgili olumsuz algıyı yok etmenin yolu daha çok tanıtım, daha çok diyalog görüşünü dile getirdi. En iyi tanıtımın doğrudan tanıtım olduğunu kaydeden Mehmet İşler, "Acentelerin en önemli talebi daha fazla tanıtım oldu. Kendileri bizden Münih'de, Köln'de, Berlin'de, Düsseldorf'ta ve büyük kentlerde fam trip, road show ya da tanıtım günleri tarzında etkinlikler yapmamızı tüketiciyle doğrudan iletişim kurmamızı istediler" dedi. İşler, şöyle devam etti:"Gelen yabancı tur operatörü ve seyahat acentesi yetkilileri İzmir'e hayran kaldı. Konuk turizmciler, İzmir'in gastronomisi, termal, tarihi ve arkeolojik değerleriyle dünya turizm pastasından mutlaka yer alması gerektiğini ifade ettiler. Paydaşlarımızla birlikte bunun için yeni projeler yapacağız. Milli bir görevi yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz."