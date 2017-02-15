15.02.2017 18:53:28

Almanya'daki 'imam baskınlarını' FETÖ ihbar etmiş

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde Diyanet İşleri'ne bağlı din adamlarının evlerinde arama yapıldı.

Diyanet İşlerine bağlı din görevlilerinin Türkiye için istihbarat topladıkları gerekçesiyle bir süredir Almanya'da devam eden casusluk iddiaları bugün bir skandala dönüştü. Federal Başsavcılık izniyle Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde din adamlarının evlerinde arama yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Federal Başsavcılık yayınladığı basın açıklamasında İstihbarat ajanlığı şüphesiyle Federal Başsavcılık tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde dört din görevlisinin evlerinde arama yapıldığını duyurdu. Ceza kanunun 99 maddesinin tanıdığı hakkı gerekçe gösteren Federal savcılık, ajanlık ve casusluk İddiaların hakkında delil arandığını bildirdi. İki eyalette dört evde yapılan aramalarla ilgili olarak arama işlemlerini yürüten Federal Kriminal Dairesi daha sonra açıklama yapacağı duyuruldu.

Federal Başsavcılığı yapılan ihbarlarda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesinde hizmet veren din görevlilerinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'daki FETÖ örgütü mensupları hakkında bilgi toplayıp, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğuna ilettikleri gerekçesiyle FETÖ terör örgütü mensupları tarafından Alman makamlarına yapılan ihbarlar neticesinde Federal Savcılık davaya delil aramaya çalışıyor.

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