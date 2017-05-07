08.05.2017 09:37:20

Almanya'da Solmaz fırtınası

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan evlendirme programı ile şöhret olan Solmaz Çiros, Almanya'da hayranları ile buluştu.

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Özel bir televizyon kanalında yayınlanan evlendirme programı ile şöhret olan Solmaz Çiros, Almanya'da hayranları ile buluştu.Almanya'da Organizatör Mahircan Öglü tarafından düzenlenen kadınlar matinesine katılan Solmaz Çiros'a hayranları büyük ilgi gösterdi. Solmaz hayranları, organizasyonun yapıldığı salonu tıka basa doldurdu. Solmaz, Almanya'daki hayranlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Sizleri çok seviyorum. Sık sık Almanya'ya gelmek isterim. İyi ki varsınız" dedi.Solmaz, muhteşem dans gösteri ile hayranlarını mest etti. Hayranları, Solmaz ile hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştı. Matinede, Almanya'da yaşayan ses sanatçısı Cankan'da sahne aldı. Cankan, şarkıları ile salonu coşturdu.