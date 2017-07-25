25.07.2017 19:13:37

Almanya'da popülizm araştırmasına ilginç sonuç

Almanya'da eylül ayında tertip edilecek genel seçimden önce yapılan kamuoyu araştırması, katılımcıların yüzde 29,2'sinin popülist görüşlere sahip olduğunu ortaya koydu

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, katılımcıların yüzde 29,2'sinin popülist görüşlere sahip olduğunu netleştirdi.

Bertelsmann Vakfı, Almanya'da eylül ayında düzenlenecek genel seçim öncesi halkın popülist tutumuna ilişkin araştırma yapıldı.

Bu yılın mart ayında tamamlanan araştırma bin 600 kişiyle gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 29,2'si popülist görüşlere sahip, yüzde 33,9'u da kısmen popülist görüşlere katılıyor.

Katılımcıların yüzde 36,9'u ise popülist tutum sergilemiyor.

Araştırmada, Almanya'da popülist görüşlerin geniş bir şekilde yaygın olduğu ancak bu görüşlere sahip olanların radikal bir şekilde sisteme karşı olmadığı vurgulandı.

Popülistlerin yüzde 85'nin demokrasiden yana olduğu ve yüzde 69'nun AB'ye karşı çıkmadığı belirtilen araştırmada, popülistlerin yüzde 79'unun Avrupa'nın bütünleşmesi konusunda çok ileriye gidildiği görüşünü paylaştığı kaydedildi. Bu görüşe sahip olanların ayrıca demokrasinin işleyişinden şikayet ettiği ifade edilen araştırmada, eğitim seviyesi düşük ve bin 500 avrodan az aylık geliri olanların daha fazla popülist tutum sergilediği belirtildi.

Araştırmada, popülist görüşlere sahip olanların tüm siyasi partilere oy verdiği de ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, aşırı sağcı "Almanya için Alternatif" partisi oransal olarak en fazla popülist seçmene sahipken, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Yeşiller Partisi'nde bu oran daha düşük oldu.