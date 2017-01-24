25.01.2017 00:33:05

Almanya'da PKK yöneticisine hapis

PKK'nın Almanya'daki üst düzey yöneticilerinden 'Kerim' kod adlı Ahmet C. hapis cezasına çarptırıldı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi, PKK'nın Almanya'daki üst düzey yöneticilerinden 'Kerim' kod adlı Ahmet C.'yi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Almanya'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 52 yaşındaki Ahmet C.'ye PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.

Düsseldorf'ta 7. Ceza Dairesi'nde görülen davada 'Kerim' kod adlı Ahmet C.'nin Almanya'da Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf bölgelerinden oluşan kısmın sorumlusu olduğu ve buradan örgüte finansal yardım topladığı ifade edildi.

Verilen 3 yıl hapis cezası kararının temyize açık olduğu vurgulandı.

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