25.02.2017 23:25:56

Almanya'da otomobilli saldırı!

Almanya'da arabayla kalabalığın arasına dalan saldırgan vuruldu

Sputnik'in haberine göre Almanya'nın Heidelberg kentinde arabayla insanların üzerine süren bir saldırgan, kaçmaya çalışırken polis tarafından vuruldu. Yaralanan saldırganın bıçak taşıdığı belirtildi.

Heidelberg'in kalabalık bir meydanında arabayla insanların üzerine süren bir saldırgan, 3 kişiyi yaraladı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

​Arabasından çıkan ve bıçak taşıdığı söylenen saldırgan, polis tarafından vurularak durduruldu. Saldırganın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

​Saldırganın kim olduğu ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.