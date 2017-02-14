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Almanya'da kamu çalışanları uyarı grevi yaptı
14.02.2017 20:31:20

Almanya'da kamu çalışanları uyarı grevi yaptı

Almanya'da kamu çalışanları ücret artış talebiyle bugün birçok eyalette grev yaptı.

Almanya'da değişik sendikalara bağlı kamu çalışanları toplam 6 eyalette uyarı grevine giderek iş bırakma eyleminde bulundu.

Bir çok okul ve kreşin kapalı kaldığı Berlin'de yaklaşık 8 bin kişi Alexanderplatz adlı meydandan tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) önündeki Pariser Platz Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, üzerinde "Öğretmenler için daha fazla para", "Adil maaş", “Biz buna değeriz. Sosyal mesleklerin itibarını arttırın" yazan dövizler taşıdı.

Bremen kentinde de çok sayıda polis ve belediye çalışanı iş bırakırken, Bavyera, Baden-Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Hamburg eyaletlerinde de pek çok kamu çalışını bugün grev yaptı.

Kamu çalışanları böylelikle, perşembe ve cuma günü Potsdam kentinde yapılacak 3. tur toplu sözleşme görüşmeleri için eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor.

Sendikalar, kamu personeli için yüzde 6 oranında ücret artışı talep ediyor. Eyalet hükümetleri ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi reddediyor.


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Almanya'da kamu çalışanları uyarı grevi yaptı
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