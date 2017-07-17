17.07.2017 11:44:01

Almanya’da her hafta üç çocuk aile içi şiddet kurbanı!

Almanya’da 2016 yılının kriminal istatistiklerine göre her hafta üç çocuk aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybetti.

Karar'ın haberine göre Alman Çocuklara Yardım Derneği'in araştırmasına göre aile içi şiddet en çok boşanma ya da ayrılık yaşayan ailelerde meydana geliyor. Dernek, boşanma ya da ayrılık yaşayan ailelerin çocuklarına daha çok dikkat edilmesini talep etti. 2016 yılında 14 yaşı altı çocuklar arasında şiddet görenlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 2.3 oranında arttı. Bu rakamlara göre Alman okullarındaki her sınıfta ortalama iki çocuk şiddet görüyor.

Çocuklara şiddet konusunda araştırmalar yapan Psikolog Juie von Weiler Almanya'da 1 milyon çocuğun şiddet uğradığını belirterek, “Yani hem şiddete uğrayan çocukların hem de şiddeti uygulayan kişileri tanıyoruz” dedi. Weiler şiddet uygulayanların çocukları cep telefonu aracılığıyla‚ "nerde olursan ol ne yaparsan yap izliyorum” diyerek korkuttuğunu söyledi. Almanya'da yaşanan şiddetin bir diğer ilginç boyutu da bu durumun zannedildiği gibi sadece sosyal ve ekonomik durumum kötü olan ailelerde değil yüksek sosyal sınıfa ait ailelerde de olması.

Koblenz Üniversitesi Pedagoji Profesörü Kathinka Beckman‚ “Bizde dayak var, cinsel şiddet var, aşağılama ve hapsetme var. Matematikten kötü not aldıkları için geceyi banyoda geçirme zorunda kalan çocuklar var” diyerek şiddetin toplum içinde ulaştığı noktaya dikkat çekti. Almanya'da çocuklara şiddet yıllardır dile getiriliyor. Ancak konu Almanya'daki tabu konulardan birisi. Çocuk hakları konusunda dünya kamuoyunda öncü ülkelerinden olan Almanya kendi ülkesinde uygulanan şiddete karşı nerdeyse çaresiz.