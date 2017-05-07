07.05.2017 19:58:55

Almanya'da eyalet meclisi seçimleri

Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimlerinde ilk sandık çıkış anketine göre, Başbakan Merkel'in lideri olduğu CDU birinci parti çıktı

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde, Başbakan Angela Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) oyların yüzde 33'ünü alarak birinci parti çıktığı bildirildi.

Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein'de 2,3 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre CDU, 2012'deki seçimlere göre oylarını yüzde 2,2 artırarak yüzde 33 ile birinci parti çıktı.

Eyalette iktidar olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise 5 yıl önceki seçimlere göre yüzde 4,2 oy kaybederek, yüzde 26,2 ile ikinci sırada kaldı.

Yeşiller partisi bir önceki seçimlere göre oylarını yüzde 0,1 artırarak yüzde 13,3 ile üçüncü, oylarını yüzde 3,3 artıran Hür Demokrat Parti (FDP) de yüzde 11,5 ile dördüncü oldu.

Eyalette ilk kez seçimlere katılan aşırı sağcı popülist "Almanya için Alternatif" (AfD) partisi ise oyların yüzde 5,5'ini alarak gelecek dönem için eyalet meclisine girmeyi başardı.

Oyların yüzde 3,5'ini alan Sol Parti ve yüzde 1'de kalan Korsanlar Partisi ise yüzde 5'lik seçim barajını geçemeyerek meclis dışında kaldı.

Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) oyların yüzde 3,5'ini alarak mecliste yer alacak.

SPD Genel Başkan Yardımcısı ve partinin Schleswig-Holstein eyalet teşkilatı başkanı Ralf Stegner, alınan sonuçtan hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "Hedefimize ulaşamadık. Seçim sonuçlarını analiz edeceğiz." dedi.

CDU'nun eyaletteki başbakan adayı Daniel Günther de seçmenlere teşekkür ederek, "Schleswig-Hostein için bugün iyi bir gün. CDU için iyi bir gün. Seçimleri kazandık." diye konuştu.

Geçici resmi sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor. Seçime katılım oranının 2012'ye göre yaklaşık yüzde 6 artarak yüzde 66'ya yükseldiği belirtildi.

