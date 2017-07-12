12.07.2017 12:21:38

Almanya'da büyük kriz! Merkel'i suçladı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Hamburg'ta düzenlenen G20 zirvesinde yaşanan şiddet olaylarından Başbakan Angela Merkel'in sorumlu tuttu. Gabriel, G20 Zirvesi'ni toptan bir iflas olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sert eleştiriler yöneltti.

Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesiyle ilgili Funke'ye verdiği röportajda konuşan Gabriel, Merkel'in zirvede gerçekleşen şiddet olaylarından sorumlu olduğunu savundu. Merkel'in şimdiye dek görülmemiş bir sahtekarlık seviyesi gösterdiğini iddia eden Almanya Dışişleri Bakanı, seçimlere iki ay kala Merkel'in G20 zirvesini kendi tanıtımı için kullandığını ileri sürdü.

Gabriel, Hamburg'da yapılan zirveyi 'toptan bir iflas' olarak tanımladı.

Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz'a yöneltilen istifa çağrılarını değerlendiren Gabriel, Scholz'un istifasını isteyenlerin Merkel'den de istifa talep etmeleri gerektiğini söyledi.