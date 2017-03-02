02.03.2017 22:10:50

Almanya'da bir okulda namaz yasağı

Almanya'nın Wuppertal kentinde bir lisede Müslüman öğrencilerin namaz kılması yasaklandı.

Der Westen sitesinin aktardığına göre, Wuppertal'deki Johannes Rauan Lisesi'nde Müdür Christiane Genschel ve Yardımcısı Rainer Kokenbirk'in talimatıyla namaz kılmaya yasak getirildi.

Yasak, bazı Müslüman öğrencilerin daha önce yaptıkları gibi sınıflarda örtüler sererek namaz kılmak veya okul tuvaletlerinde abdest almak gibi eylemleri tekrarlamamasını öngörüyor.

Karar, sosyal medyada tepkilere neden olurken, Düsseldorf Bölge Yönetimi yasağı 'okulda düzeni' sağlayacağı gerekçesiyle destekledi.