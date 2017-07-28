28.07.2017 17:32:57

Almanya'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Hamburg kentinde bir adam etrafındaki kişilere bıçakla saldırdı. Bir kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor.

Almanya'nın Hamburg kentinde bir adam etrafındaki kişilere bıçakla saldırdı. Bir kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor. Bıçaklı saldırganın gözaltına alındığı ve olayın ardından polisin ilk etapta terör alarmı verdiği bildirildi.

16.11'de (TSİ) polise ihbar edildiği belirtilen saldırıda bir kişinin öldüğü ifade edildi.