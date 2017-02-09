09.02.2017 20:31:21

Almanya'da 7.5 milyon insan okuma yazma bilmiyor

Almanya’da okuma yazma bilmeyenlerin sayısı tam 7.5 milyon. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 14.5’ine tekabül ediyor.

Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 58'i çalışıyor. Okuma yazmayı bilmeyenler arasında sadece yüzde 19'u okulu diploma almadan terk etmiş. Yüzde 47'si düşük seviyede eğitim almış. Bu rakamlar Federal Eğitim Bakanlığı'nın yaptırdığı bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Okuma yazma bilmeyenlerin büyük bölümünün okul sonrası yazıp okumadığı için unuttuğu belirtildi.

Federal Eğitim Bakanlığı, okuma yazma bilmeyenlere desteklemek amacıyla 10 yıllık bütçe ayırdı. Bakanlık 10 yıl boyunca okuma yazma bilmeyenleri desteklemek amacıyla ayırdığı bütçe 180 milyon Euro. Araştırmaya göre okuma yazma bilmeyenlerin en büyük sorunu toplu taşıma aracı kullanırken veya bir adres ararken yaşıyor.

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