23.07.2017 15:27:13

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan açıklaması!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ZDF kanalına verdiği röportajda 'Yıllardır Erdoğan'la çalışan kişiler ya hapiste ya da ağzını açamıyor, kabul edemeyiz' dedi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Yıllardır bu devlette kendisi ve partisi ile beraber çalışan kişiler ya takibata uğradı, ya hapiste ya da ağzını açamıyor. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Steinmeier, "Buna net bir şekilde 'dur' demenin ülkemiz için kendine saygı meselesi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI NE DEMİŞTİ?



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Almanya'daki Türklere hitaben yazdığı açık mektubu da memnuniyetle karşıladığını belirten Steinmeier "Bu gerçekten çok acı ve bu nedenle Türk asıllı vatandaşlarımıza bir açıklama yapmak gerekiyordu" dedi.

Gabriel'in Almanya'daki Türklere hitaben yazdığı mektup Bild gazetesinde dün yayımlanmıştı. Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye karşı yeni bir politika benimsemek durumunda kaldıklarını ifade eden Gabriel mektubunda, "Biz her zaman Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olduk, çünkü Almanya ve Türkiye arasındaki iyi bir ilişkinin sizler için önemli olduğunu biliyoruz" demişti.



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan da bu sabah Körfez ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Gabriel'e yanıt vermişti:



"Alman Dışişleri Bakanı'nın şahsında Alman yetkililerine şu ana kadar bir şeyi devamlı söyledim: Lütfen, bizler NATO'da beraberiz. Avrupa Birliği süreci içinde müzakereci bir devletiz. Dolayısıyla aramızdaki stratejik ortaklık yeni değil. Uzun zamandır olan bir ortaklığımız var. Bu ortaklığa gölge düşürecek herhangi bir adım atılmamalıdır."