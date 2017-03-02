02.03.2017 20:43:55

Almanya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Almanya'nın Büyükelçisine Bozdağ'ın toplantısının iptal edilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Büyükelçiye Almanya'nın Bozdağ'ın mitinginin iptal edilmesi kararından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Almanya'da bu akşam yapılması öngörülen ve konuşmacı olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı duyurulan toplantı için verilen izin geri çekilmişti.

Bozdağ'da bu harekete karşılık Alman Adalet Bakanı ile yapacağı toplantıyı da iptal ettiğini açıklamıştı.