21.07.2017 11:43:12

Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!

Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schauble “Bu olanlar bana Doğu Almanya’da yaşananları hatırlatıyor. Doğu Almanya’ya giden herkes şunu bilirdi ki başınıza bir şey gelirse size yardım edebilecek kimse yok' dedi.

Bild gazetesine konuşan Bakan, Büyükada tutuklamaları ve iki ülke arasındaki gerilime ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'nin artık Alman turistler için riskli ülke haline geldiğini belirten Schauble sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye, Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretinde de olduğu gibi bu tür oyunları sürdürdüğü takdirde Almanlara 'Türkiye'ye giderseniz kendiniz sorumlu olursunuz, size hiçbir garanti veremeyiz' demek mecburiyetinde kalırız."

DW Türkçe'nin aktardığına göre Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier de hükümetin Türkiye ile ilgili olarak aldığı önlemlerin 'kesinlikle gerekli' olduğunu söyledi. Altmaier 'Bild am Sonntag' gazetesine verdiği mülakatta 'Alman vatandaşlarını ve Alman şirketlerini korumakla mükellef olduklarını' belirtti. Türkiye'nin tutumunun kabul edilemeyeceğini söyleyen Altmaier 'Türkiye'nin ancak hukukun üstünlüğüyle başarılı olabileceğini' sözlerine ekledi.

BILD: SAVUNMA PROJELERİ ASKIYA ALINDI

Bu arada Bild gazetesi Türkiye ile kararlaştırılan ve uygulanmakta olan savunma projelerinin de Almanya hükümeti tarafından askıya alındığını yazdı. NATO müttefiki Türkiye'ye yapılan silah ve mühimmat ihracatı şimdiye kadar normal şekilde devam ediyordu.



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