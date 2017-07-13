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Almanları korku sardı!
13.07.2017 15:18:35

Almanları korku sardı!

Alman ordusu, bilgisayar korsanlarının çok düşük maliyetlerle temin edebileceği ekipmanlarla bir savaş uçağının kontrolünü ele geçirebileceğini söyledi.

Almanya ordusu yeni bir rapor yayınlayarak, hack tehlikesine karşı hükümeti uyardı. Uzman isimlerin hazırladığı raporda, bilgisayar korsanlarının sadece birkaç bin dolarlık bir ekipman kullanarak savaş uçaklarını düşürebilecekleri uyarısında bulundu.

ALMAN HÜKÜMETİ UYARILDI

Tümgeneral Ansgar Rieks tarafından hazırlanan raporda, savaş uçaklarının siber saldırıları önleyecek koruyucu sistemlerle donatılması gerektiği belirtildi. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, konuyla ilgili teknik araştırmanın yapılacağını ve havacılık güvenliğinin sağlanması için siber saldırılar konusunda farkındalığın artırılacağını söyledi.

SONUÇLAR "KORKUTUCU" BULUNDU

Alman Havacılık Merkezi'nin yaptığı araştırmada, yaklaşık 5000 euroya mal olan bir ekipmanla bir savaş uçağının kontrolünü ele geçirdiği ve bunun üzerine raporu hazırlayan Tümgeneral Rieks'in uyarıldığı belirtildi. Rieks, sonuçları 'korkutucu' bulduğunu söyledi.

ALMAN SAVUNMA BAKANI: KENDİMİZİ KORUYABİLİRİZ

Konuyla ilgili konuşan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise, "Eğer Alman ordusunun ağı saldırıya uğrarsa, kendimizi savunabiliriz. Savaş güçlerinin fonksiyonel ve operasyonel işlevlerine saldırılar sürdükçe, daha saldırgan önlemler alabiliriz" ifadelerini kullandı.


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