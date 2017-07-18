18.07.2017 11:35:18

Almanlardan NATO'ya Türkiye baskısı!

Türkiye'nin Alman milletvekillerinin Konya'da konuşlu askerleri ziyaretini ertelemesinin ardından Alman siyasiler NATO'nun devreye girmesini talep ediyor.

Almanya Federal Cumhuriyeti Meclis Silahlı Kuvvetler ombudsmanı Hans-Peter Bartels NATO'den Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretiyle ilgili anlaşmazlıkta Almanya'ya yardımcı olmasını talep etti.

NATO'YA ÇAĞRI

Deutsche Welle'nın haberine göre, Bartels 'Passauer Neueste Nachrichten' gazetesine verdiği demeçte "NATO'nun acilen konuyla ilgilenip ziyaretin yasaklanmasının kabul edilemeyeceğini açıklaması gerektiğini" söyledi.

"NATO ÜSSÜNÜ BAŞKA ÜLKEYE TAŞIYALIM"

Bartels Türkiye'nin kararını değiştirmemesi durumunda NATO üssünün başka bir ülkeye nakledilmesini talep etti. Konya'da IŞİD ile mücadeleyi destekleyen erken uyarı donanımlı AWACS uçakları üslendiriliyor.

"ZİYARET İZNİ VERİLMEZSE ÜSTTEN ÇEKİLELİM"

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin savunma politikası sözcüsü Rainer Arnold "Eylül ayındaki Federal Meclis Genel Kuruluna kadar Konya'daki askerleri ziyaret etmek mümkün olmadığı takdirde NATO ile Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesi konusunu görüşmemiz gerekir" dedi.