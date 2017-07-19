19.07.2017 14:40:51

Almanlardan flaş iddia! Haritası bile yayımlandı

Alman Bild gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınlarında gizli bir üssünü ortaya çıkardı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre ABD, Suriye iç savaşına daha büyük bir müdahale için yoğun hazırlık yapıyor. Gazete uydu görüntülerinde ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınlarında gizli bir hava üssünü ortaya çıkardı. Askeri havaalanı 235 futbol sahası büyüklüğünde, toplamda ise 1.9 kilometre kare.

KOALİSYON SÖZCÜSÜ GAZETEYE AÇIKLAMADA BULUNDU

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu SDG'nin IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü gazeteye gizli askeri havaalanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu üssün koalisyonu desteklemek amacıyla lojistik merkezi olarak planlandığını belirten sözcü aynı zamanda bu havaalanına C-130 ve C-17 tipi taşıma uçaklarının, C-17 "Globemaster" jet uçaklarının da iniş yapabileceğini söyledi.

Alman Bild gazetesinin yayınladığı fotoğrafın sağ kısmında, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules uçaklarının konuşlandığı alan gözüküyor.

Adı açıklanmayan sözcü gazeteye ABD'nin Kürtleri Esed ve Türkiye'ye karşı uzun süre müdafaa etmek için hazırlık yaptığını savundu. Bild Gazetesi bu gizli askeri havaalanının bulunduğu bölgenin çok gizli tutulduğunu, online haritalarda görünmediğini belirtti ve bu fotoğrafları uydu fotoğrafları pazarlayan TerraServer şirketinden satın aldıklarını yazdı.