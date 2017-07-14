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14.07.2017 19:57:06
Alman vekillerle ilgili Türkiye'den yeni karar: Reddedildi
Türkiye, Alman vekillerin Konya'daki NATO üssündeki askerlerini ziyaret talebini reddetti.
Türkiye, Alman vekillerin Konya'daki NATO üssünü ziyaret talebini reddetti.
türkiye almanya
almanya nato türkiye
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18 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı
Tekirdağ merkezli 18 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasının 3'üncü dalgasında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
14.07.2017 16:30:52
Mevlüt Erdinç: Buraya 10-15 gol atmaya geldim
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mevlüt Erdinç, bu sezon 10-15 gol atmayı hedeflediğini açıkladı.
14.07.2017 16:30:32
Başakşehir o iddiaları yalanladı
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ''Emre, bizim 1 yıl daha sözleşmesi olan futbolcumuz. Haberleri gazetelerde görüyorum, kendim de şaşkınım. Fenerbahçe'den bir teklif gelmedi'' dedi.
14.07.2017 16:30:03
Gökhan ve Mevlüt imzayı attı
Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Gökhan İnler ve Mevlüt Erdinç, düzenlenen imza töreninde kendilerini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
14.07.2017 16:28:49
Katar'dan Suudi Arabistan'a taziye!
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ağabeyi Prens Abdurrahman'ın vefatı nedeniyle taziye telgrafı gönderdiği bildirildi.
14.07.2017 16:27:38
Azerbaycan'dan Türkiye'ye mektup!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi.
14.07.2017 16:26:54
Almanya'da gurbetçilere ırkçı saldırı
Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD), aralarında Türk öğrencilerin de bulunduğu bir grup öğrenciyi hedef gösterdi.
14.07.2017 16:25:24
TİMETÜRK
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Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti
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Alman vekillerle ilgili Türkiye'den yeni karar: Redde
Türkiye'den Çipras'a sert tepki
Darbe girişimi sonrası ilk görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet mi besleyecek bunları?
18 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı
Mevlüt Erdinç: Buraya 10-15 gol atmaya geldim
Başakşehir o iddiaları yalanladı
Gökhan ve Mevlüt imzayı attı
Katar'dan Suudi Arabistan'a taziye!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye mektup!
Almanya'da gurbetçilere ırkçı saldırı
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