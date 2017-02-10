10.02.2017 19:27:59

Alman vekilden Demirtaş iddiası

Alman Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek için yaptıkları başvurunun reddedildiğini açıkladı.

Deutsche Welle'nin haberine göre; Alman Sol Parti heyeti tutuklu HDP milletvekilleriyle dayanışma amacıyla İstanbul'a gitti. Ziyaret sonrası iki partinin heyetleri HDP İstanbul İl Örgütü'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sol Parti Milletvekili Andrej Hunko, Avrupa Parlamentosu Üyesi Martina Michels, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca da katıldı.

Alman Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı Avrupa milletvekilleri olarak ziyaret edemediklerini ve bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Riexinger "2010‘dan bu yana Alman Parlamentosunda görevliyim. Bu sürede Türkiye'yi bol bol ziyaret ettim. Hapishane ziyaretleri de yaptım. Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız ve Mustafa Balbay gibi pek çok isimle görüştüm. Bu kez Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Selma Irmak ile görüşmek için başvuruda bulundum ki Selma Irmak benim ‘kardeş vekilim' başvurumuz reddedildi. Bu bir ilk. Bunu daha önce yaşamamıştık ifadelerinde bulundu.

ALMAN VEKİL TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE KARIŞTI

"HDP'nin eş genel başkanlarının cezaevinde olması kabul edilemez” diyen Riexinger "Bu tutuklamaların ardındaki hedef bellidir. Referandum öncesinde, muhalefeti topal bırakmaya çalışıyorlar. Bunun hukuk devletiyle, demokrasi ile ilgisi yoktur. Gördüğümüz, hukuk ilkelerinin ayaklar altına alınmasıdır” diye konuştu. Alman milletvekili "Türkiye'de olanlara göz yummayacağız. Almanya hükümetine de, bu konuda bir tutum geliştirmesi için baskı yapacağız” şeklinde konuştu.

DEMİRTAŞ İÇİN İŞKENCE AÇIKLAMASI

Alman Sol Parti Eş Başkanı Riexinger, Demirtaş'ın aylardır tecrit altında olmasının "işkence olarak tanımlanabileceğini” belirtti. "Terör vardır ama aynı zamanda devlet terörü de vardır” diyen Alman milletvekili "Erdoğan kendi halkının bazı kesimlerine karşı savaş yürütüyor. Ve orada kullanılan yöntemler terörle karşılaştırılabilir” dedi. Riexinger "Türkiye'nin modern bir sultanlık, bir diktatörlük yolunda olduğu gayet açık. Muhaliflerin cezaevlerine tıkılmasını, gazetecilerin tutuklanmasını başka türlü ifade etmek mümkün değil” diye konuştu.

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