10.02.2017 17:35:29

Alman Sanayi ve Ticaret Odasından Bakan Tüfenkci'ye ziyaret

Alman Sanayi ve Ticaret Odasından gelen heyet, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi ziyaret etti.

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Alman Sanayi ve Ticaret Odasından gelen heyet, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi ziyaret etti.Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Dr. Martin Wansleben, Dr. Markus Slevogt, İstanbul Genel Sekreteri Jan Nöther, Üye İlişkileri Müdürü Aydın Özyılmaz ve Genel Sekreterlik Asistanı Stefanie König'ten oluşan heyet, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile makamında görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası basın mensuplarına genel görüşler aktarıldı.Heyetin ziyaretinden oldukça memnun kaldığını belirten Tüfenkci, "Bu ziyaretten gerçekten memnuniyet duyduk. Türk Alman ticaretinin gelişmesi çok önemlidir, bildiğiniz gibi Almanya Türkiye'nin önemli ticaret partnerlerinden birisi ve en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başındadır. Türkiye'nin Almaya'da yerleşik vatandaşlar ve Türk yatırımcılar vasıtasıyla da yakın ticari iş birliklerimiz devam etmektedir. Gerek ticareti geliştirme adına neler yapılabilir, gerekse İstanbul'da kurulu olan Türk Alman odası noktasındaki sıkıntıları da burada dilen getirmiş olduk. Amacımız Türk Alman ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmak ve var olan siyasi ilişkilerden daha bağımsız olarak ticaretimizi arttırmak istiyoruz. Türkiye'nin de gündeminde olan vizeler konusundaki tutumu netleşirse Türkiye'nin Almanya ile ticaretinin artması noktası noktasında da önemli bir engeli aşmış oluruz ve şuan ki hacminden çok daha fazla bir ticaret hacmini gerçekleştirmiş oluruz. Bir kez daha ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Genel Sekreter Wansleben ise, "Türk-Alman ticari ilişkilerin en üst düzeyde tutulması bizim için son derece önemlidir. Zaten ticari ilişkilerin daha da gelişmesi konusunda çalışıyoruz, Alman yatırımcıların şuana kadar Türkiye'de yaklaşık 22 milyar Euro'luk yatırımları bulunmaktadır. Bu çerçevede yaklaşık 6 bin Alman şirketi Türkiye'de ticari faaliyetlerini yürütmektedir. Bunun dışında Türkiye'nin bir pazar olarak da ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Almanya'daki gittikçe yaşlanan bir nüfus ile Türkiye'deki dinamik genç nüfus arasında nasıl bir fark olduğunun da bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.