17.01.2017 20:26:31

Alman muhalefetinden Trump'ın NATO eleştirilerine destek

Federal Alman Meclisi Sol Parti lideri Sahra Wagenknecht, Rusya’nın da içinde bulunduğu kolektif bir güvenlik sistemi kurulması gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Funke Medya Grubu'na konuşan Wagenknecht, “NATO lağvedilmeli ve Rusya'yı dahil edecek bir kolektif güvenlik sistemi ile değiştirilmeli” dedi.



Alman Bild gazetesi ile mülakatında, Avrupa Birliği'ni ‘Almanya'nın çıkarları için kullanılan bir araç' olarak nitelendiren Trump'ın haklı olduğunu savunan Wagenknecht, seçilmiş başkanın söylemlerinin Alman federal hükümetinin hata ve başarısızlıklarını ‘acımasızca açığa çıkardığını' sözlerine ekledi.

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump daha önce Avrupa medya kuruluşlarına verdiği röportajda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını desteklemiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in göçmenlerle ilgili siyasetini eleştirmiş, NATO hakkında ‘önemli ancak demode' ifadelerini kullanan Trump, Rusya ile ilişkileri düzeltme yönünde açıklamalar yapmıştı.

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